Общество

Генконсул России в Латвии заявил о «взрывообразном» росте интереса к Пскову

Генеральный консул РФ в Даугавпилсе Евгений Колесников заявил о росте интереса латвийцев к посещению России и Пскова. Об этом он сообщил сегодня, 16 февраля, в ходе встречи с главой города Пскова Еленой Полонской, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Генеральный консул отметил, что уже обсудил с администрацией Псковской области перспективы региональных связей, которые касаются экономики и неэкономических вопросов.

«Мы с коллегами возвращаемся (в Латвию - ред.) с заделом на будущее. Есть вещи, которые будем прорабатывать, стремиться к тому, чтобы открытие границ не стало сюрпризом», - добавил Евгений Колесников.

По его словам, за время пандемии у латвийского населения растет «взрывообразный» интерес к посещению России и, в частности, Пскова.

«Надо готовиться. Надо выходить из вынужденной спячки и ставить новые цели», - подчеркнул Евгений Колесников.