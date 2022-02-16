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Общество

Генконсул России в Латвии заявил о «взрывообразном» росте интереса к Пскову

16.02.2022 17:58|ПсковКомментариев: 0

Генеральный консул РФ в Даугавпилсе Евгений Колесников заявил о росте интереса латвийцев к посещению России и Пскова. Об этом он сообщил сегодня, 16 февраля, в ходе встречи с главой города Пскова Еленой Полонской, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

Генеральный консул отметил, что уже обсудил с администрацией Псковской области перспективы региональных связей, которые касаются экономики и неэкономических вопросов.

«Мы с коллегами возвращаемся (в Латвию - ред.) с заделом на будущее. Есть вещи, которые будем прорабатывать, стремиться к тому, чтобы открытие границ не стало сюрпризом», - добавил Евгений Колесников.

По его словам, за время пандемии у латвийского населения растет «взрывообразный» интерес к посещению России и, в частности, Пскова.

«Надо готовиться. Надо выходить из вынужденной спячки и ставить новые цели», - подчеркнул Евгений Колесников.

Теги: #Латвия #Глава города Пскова #рабочая встреча
Источник: Псковская Лента Новостей
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