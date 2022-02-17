Общество

В Псковской области увеличилось количество разбойных нападений

Количество разбойных нападений в Псковской области за январь 2022 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 57,1% (с 14 до 22). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

При этом по РФ фиксируется снижение количества разбойных нападений на 16,5%, в СЗФО – на 16,3%. Наибольший рост указанного вида преступлений выявлен в Пскове (с 4 до 10) и Новосокольническом (с 0 до 2) районе».

Также в Псковской области увеличилось число мелких хищений - с 61 до 122. При этом по РФ отмечается аналогичный рост на 13%, в СЗФО – на 11,4%. Рост указанного вида преступлений отмечается в Пскове (с 42 до 53), в Великих Луках (с 7 до 44), Новосокольническом (с 0 до 4), Порховском (с 2 до 9), Псковском (с 1 до 3), Пушкиногорском (с 0 до 3) районах.

Кроме того, в рассматриваемый период на территории региона отмечается рост умышленного причинения тяжкого вреда здоровью граждан – на 11% (с 73 до 81). Показатель по РФ при этом снизился на 10,8%, в СЗФО – на 13,2%. Наибольший рост указанного вида преступлений зарегистрирован в Пскове (с 18 до 21), Островском (с 0 до 2), Палкинском (с 1 до 3), Порховском (с 4 до 7), Стругокрасненском (с 1 до 3) районах.