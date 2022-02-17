Общество

Более 50% ремонтных работ выполнили в Псковском техническом лицее

Более 50% ремонтных работ выполнили в Псковском техническом лицее. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

Фото здесь и далее: пресс-служба администрации Пскова

Первый заместитель главы администрации города Пскова Ирина Иванова в четверг, 17 февраля, совершила рабочий выезд на два городских объекта.

Первой точкой стал Псковский технический лицей на улице Некрасова, 9. Здесь в прошлом году начались реставрационные работы. Здание лицея – объект культурного наследия, построенный в дореволюционное время. Прибыв на объект, Ирина Иванова в первую очередь осмотрела внутренние помещения.

«Здание было в плачевном состоянии, отваливалась штукатурка, шли трещины по стенам, присутствовала плесень», - обратила внимание заместитель сити-менеджера.

На данный момент в школе выполнили более 50% работ: укрепили фундамент, провели его гидроизоляцию, укрепили перекрытия, сделали стяжка полов, установили новые деревянные окна, запустили обновленную систему отопления. В здании завершаются «черновые работы», отметили в администрации.

Кроме того, в историческом слое вокруг лицея археологи провели изыскания.

«Так как это объект культурного наследия, здесь должны быть выполнены охранные обязательства. Например, под охраной здесь находится плитка, найденная под полом в столовой школы. Ее восстановят по сохранившимся эскизам. Лепнину на потолках также будут восстанавливать по архивным документам», – пояснила Ирина Иванова.

Сейчас в здании начинаются отделочные работы. Позже внутри установят двери, сантехнику и электроприборы. При наступлении благоприятной погоды подрядная организация проведет фасадные работы.

Первый заместитель главы администрации Пскова отметила, что на сегодняшний день есть все основания полагать, что 1 сентября в здание вернутся дети. В настоящий момент образовательный процесс для школьников организовали в бывшем здании ПсковГУ на Некрасова, 24.

Второй точкой рабочего выезда стала строительная площадка на улице Юбилейной, где в рамках нацпроекта «Образование» возводится школа на 825 мест.

Работы ведутся с опережением графика, в настоящее время подрядчик проводит внутренние отделочные работы. На стройплощадке трудятся 86 специалистов подрядной организации ООО «Стройсистема». Окончание строительства намечено на 1 декабря.

Проект предусматривает организацию оборудованных учебных классов для изучения школьных предметов, в том числе лаборантские, лингафонные кабинеты, кабинеты кройки и шитья, кулинарии. В школе также оборудуют спортивный, обеденный и актовый залы, 3D лабораторию, библиотеку, музей и лифт.

На пришкольной территории создадут 8 различных площадок: для отдыха детей разных возрастов, подвижных игр, для баскетбола и волейбола, а также универсальную площадку для общефизической подготовки и физкультурно-оздоровительных занятий. Кроме того, подрядчик сделает проезды, парковки, пешеходные дорожки, газоны.