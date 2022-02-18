Общество

Сыгравший в «Неуловимых мстителях» артист скончался на 90-м году жизни

Сыгравший в «Неуловимых мстителях» народный артист России Геннадий Юхтин скончался на 90-м году жизни.

Кадр из фильма «Неуловимые мстители»

Директор Гильдии актеров Валерия Гущина добавила, что артист умер в больнице, передает РИА Новости.

Неделю назад источник в окружении 89-летнего артиста сообщал, что актер находится в клинике в тяжелом состоянии.

Геннадий Юхтин родился в 1932 году в селе Чубовка, недалеко от Самары, в десять лет он осиротел и попал в детский дом, где со временем стал участвовать в художественной самодеятельности.

С первого раза поступил во ВГИК, впервые появился на экране в ленте «Дело Румянцева», с тех пор всю жизнь был занят в труппе Театра-студии киноактера.

Геннадий Юхтин получил известность после фильмов «Чужая родня», «Весна на Заречной улице», «Баллада о солдате», «Увольнение на берег», «Неуловимые мстители», «Туманность Андромеды», «Ошибка резидента», «Братья Карамазовы», «Сибириада», «Михайло Ломоносов», «Петербургские тайны», «Каменская» и других.

Всего на счету Юхтина — роли в более чем 120 картинах и сериалах.