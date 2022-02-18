Круглосуточные туалеты с безналичной оплатой начнут работать в Пскове

Круглосуточные общественные туалеты с безналичной оплатой начнут работать на территории Пскова. Об этом во время прямого эфира в Instagram сообщил глава администрации Пскова Борис Елкин.
Фото: пресс-служба администрации Пскова
«Сейчас у нас есть сметы на восстановление и создание инфраструктуры круглосуточных туалетов. В них нужно установить обогреватели, сделать насосы для подачи воды. На ближайшей сессии передадим финансирование ответственным службам для дооборудования уличных туалетов», - сказал сити-менеджер.