Общество

Жителя Пушкинских Гор оштрафовали за незаконную рубку берез в «Михайловском»

Прокуратура Пушкиногорского района приняла участие в рассмотрении ходатайства следователя о прекращении уголовного дела в отношении 35-летнего жителя поселка Пушкинские Горы, обвиняемого в незаконной рубке леса. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

В период с июля по август 2021 года вблизи деревни Луговка мужчина пилил деревья на земельном участке, относящемся к категории особо охраняемых земель, правообладателем которых является Российская Федерация. На данный момент земли находятся в бессрочном пользовании у Государственного мемориального историко-литературного и природно-ландшафтного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское». В нарушение требований лесного законодательства обвиняемый спилил 24 березы, 2 ольхи и 7 осин на общую стоимость 147 528 рублей.

Мужчина юридически не судим, полностью признал вину и написал явку с повинной, а также в полном объеме возместил ущерб. В связи с этим прокурор пришел к выводу о возможности прекращения уголовного дела и назначении меры уголовно-правого характера в виде судебного штрафа в отношении обвиняемого.

Суд удовлетворил ходатайство следователя и прекратил уголовное дело в отношении мужчины с назначением ему судебного штрафа в размере 50 000 рублей. Решение суда суда пока не вступило в законную силу.