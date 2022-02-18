Общество

Онлайн-урок мужества прошел в школах Пскова в преддверии 23 февраля

Онлайн-урок мужества, посвященный Дню защитника Отечества, прошел во всех школах города Пскова сегодня, 18 февраля. Инициаторами такого мероприятия стали члены Псковского городского Совета ветеранов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ города.

Фото здесь и далее: пресс-службе ОМСУ города Пскова

С приветственным словом к учащимся обратилась глава города Пскова Елена Полонская. Она отметила важность проведения подобных мероприятий, и удобство онлайн-формата, которое «позволяет объединить несколько поколений и подключить к урокам мужества больше ребят».

Об истории праздника молодому поколению рассказал председатель Псковского городского Советов ветеранов, награжденный медалями «За отличие в воинской службе», Виктор Андреев.

Также перед детьми выступили ветеран Великой Отечественной войны, житель блокадного Ленинграда», награжденный орденом Отечественной войны 2 степени, медалями «За отвагу» и «За оборону Ленинграда» Геннадий Василюк, ветеран ВМФ, капитан 1 ранга, командир подлодки Б-336 «Псков», награжденный «орденом мужества», медалью «За боевые заслуги», Виктор Ковалев, ветеран ВДВ ВС РФ, полковник запаса, награжденный орденами «Мужества» и «За военные заслуги», Олег Грицаев.