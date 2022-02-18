За сутки в Псковской области выявили более тысячи случаев заражения COVID-19

1 042 новых случая заражения коронавирусом выявили в Псковской области за прошедшие сутки. За все время пандемии в регионе подтвердили 88 032 факта заболевания COVID-19. Об этом сообщает официальный телеграм-канал области.
Выздоровел от коронавируса в Псковской области 74 131 пациент (+147). Умерли от инфекции в регионе 1 533 человека.
Статистика по муниципалитетам:
Псков – 28247/343
Великие Луки – 14220/103
Бежаницкий район – 1052
Великолукский район – 2292/38
Гдовский район – 1359/7
Дедовичский район – 2002/12
Дновский район – 631/1
Красногородский район – 798/2
Куньинский район – 783/1
Локнянский район – 850/37
Невельский район – 3803/78
Новоржевский район – 932/10
Новосокольнический район – 2545/14
Опочецкий район – 2805/7
Островский район – 3945/72
Палкинский район – 763
Печорский район – 2036/14
Плюсский район – 1406/20
Порховский район – 3021/81
Псковский район – 7219/102
Пустошкинский район – 1092/13
Пушкиногорский район – 1079/29
Пыталовский район – 1037/17
Себежский район – 2079/30
Стругокрасненский район – 1432/9
Усвятский район – 558/2
Иногородние (с 30.12.2020) - 46.