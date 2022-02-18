Общество

За сутки в Псковской области выявили более тысячи случаев заражения COVID-19

1 042 новых случая заражения коронавирусом выявили в Псковской области за прошедшие сутки. За все время пандемии в регионе подтвердили 88 032 факта заболевания COVID-19. Об этом сообщает официальный телеграм-канал области.

Выздоровел от коронавируса в Псковской области 74 131 пациент (+147). Умерли от инфекции в регионе 1 533 человека.

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Статистика по муниципалитетам:

Псков – 28247/343

Великие Луки – 14220/103

Бежаницкий район – 1052

Великолукский район – 2292/38

Гдовский район – 1359/7

Дедовичский район – 2002/12

Дновский район – 631/1

Красногородский район – 798/2

Куньинский район – 783/1

Локнянский район – 850/37

Невельский район – 3803/78

Новоржевский район – 932/10

Новосокольнический район – 2545/14

Опочецкий район – 2805/7

Островский район – 3945/72

Палкинский район – 763

Печорский район – 2036/14

Плюсский район – 1406/20

Порховский район – 3021/81

Псковский район – 7219/102

Пустошкинский район – 1092/13

Пушкиногорский район – 1079/29

Пыталовский район – 1037/17

Себежский район – 2079/30

Стругокрасненский район – 1432/9

Усвятский район – 558/2

Иногородние (с 30.12.2020) - 46.