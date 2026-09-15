Полярное сияние и Млечный Путь запечатлели в Гдовском округе

«К озеру есть несколько подходов (пляжей) с обзором в основном в западную сторону, подходы на другие направления заняты загородными оздоровительными лагерями и турбазами. На юго-запад, где вечером в начале осени располагается более яркая часть Млечного Пути, обзор тоже был, однако в этот вечер там, видимо, отдыхали люди, либо занимались рыбалкой, и постоянно мелькал свет от фонарика, который подпортил таймлапс, а также временами была заметна небольшая засветка от костра. Еще один купол засветки был на западе от какого-то населенного пункта. Немного пройдя вдоль озера, где был еще обзор и на северо-запад, заметил некоторую засветку, оказалось, что это полярное сияние, поэтому принялся снимать эту область неба, хотя север уже был не над озером и частично закрыт лесом. Отдельные столбы сияния были заметны даже невооруженным глазом, но в целом оно было весьма слабым по яркости», - поделился астроном.