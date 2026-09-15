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Полярное сияние и Млечный Путь запечатлели в Гдовском округе

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Полярное сияние и Млечный Путь над Ужинским озером Гдовского округа сфотографировал псковский астроном-любитель Пётр Митрофанов. Снимки он опубликовал в группе «АстроПсков» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Петр Митрофанов / «ВКонтакте»

«Вечером на севере области снова распогодилось, и я вновь решил, несмотря на будний день и начало недели, выехать в Гдовский район. По прогнозам ожидалось безветрие, поэтому в этот раз снимал звездное небо над водоемом, чтобы сделать таймлапсы с отражениям звезд в воде», - рассказал Пётр Митрофанов.

По его словам, он давно наметил достаточно удобно находящиеся с трассой Псков - Сланцы Ужинское озеро недалеко от посёлка Ямм. 

 
«К озеру есть несколько подходов (пляжей) с обзором в основном в западную сторону, подходы на другие направления заняты загородными оздоровительными лагерями и турбазами. На юго-запад, где вечером в начале осени располагается более яркая часть Млечного Пути, обзор тоже был, однако в этот вечер там, видимо, отдыхали люди, либо занимались рыбалкой, и постоянно мелькал свет от фонарика, который подпортил таймлапс, а также временами была заметна небольшая засветка от костра. Еще один купол засветки был на западе от какого-то населенного пункта. Немного пройдя вдоль озера, где был еще обзор и на северо-запад, заметил некоторую засветку, оказалось, что это полярное сияние, поэтому принялся снимать эту область неба, хотя север уже был не над озером и частично закрыт лесом. Отдельные столбы сияния были заметны даже невооруженным глазом, но в целом оно было весьма слабым по яркости», - поделился астроном.

Съемка продолжалась до двух часов.

«В целом понял, что даже в период безветрия хорошие отражения звезд в воде можно запечатлеть только в небольших водоемах, а даже такое озеро, как Ужинское, является достаточно крупным и, скорее всего, в нем имеется собственное течение, кроме того, колебания, вероятно, создавали плескающиеся в воде водоплавающие птицы, может быть, мелкие животные или даже плавающая рыба, поэтому отражения звезд достаточно сильно растягивались, но плюс существенный таких больших озер - это хороший обзор, так как при съемке небольших водоемов он обычно сильно закрыт у горизонта», - заключил Пётр Митрофанов.
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