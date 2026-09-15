32% жителей СЗФО раздражает слово «кринж» – опрос

Какие слова и выражения раздражают жителей Северо-Западного федерального округа в повседневной жизни, узнали книжный сервис Литрес и исследовательское агентство Magram MR. По их данным, самое сильное отторжение вызывают жаргонизмы и сленг, а в открытом вопросе чаще всего упоминали слово «кринж».

Изображение создано нейросетью

Самой раздражающей группой слов стали жаргонизмы и сленг («кринж», «рофл», «инфа», «лол», «имба» и т. д.) — эту категорию выбрали 32% респондентов. На втором месте по уровню неприятия оказались англицизмы (например, «кейс», «триггерить», «хайп», «фейк» и другие). Их выбрали 22% респондентов. Третье место (11%) заняли уменьшительно-ласкательные слова («вкусняшка», «кушать», «денежки» и проч.).

К профессионализмам и аббревиатурам («ПД», «ТЗ», «KPI», «дедлайн») жители СЗФО оказались терпимее всего: они вызывают раздражение только у 3% опрошенных. Для сравнения, злоупотребление метафорами или искажение значения — «нишевый стиль», «вкусный дизайн», «такая «история» вышла» и подобные — назвали 7% респондентов, почти в два раза больше.

Почти у каждого десятого участника опроса вызывают досаду все предложенные варианты, 12% респондентов выбрали вариант «Все вышеперечисленные».

Онлайн-опрос (CAWI) проведён в сентябре 2026 года, выборка – более 1100 респондентов старше 18 лет.