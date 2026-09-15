Псковские восьмиклассники освоили навыки первой помощи на мастер-классе

Сотрудники Псковского регионального отделения Российского Красного Креста провели мастер-класс по оказанию первой доврачебной помощи для восьмиклассников Лицея экономики и основ предпринимательства №10 в Библиотеке – Центре детского чтения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Централизованной библиотечной системе Пскова.

Фото здесь и далее: Централизованная библиотечная система Пскова

На занятии молодые люди узнали, как определить необходимость срочной помощи, куда и в каких ситуациях звонить при опасности или травмах, и какие действия предпринять до приезда скорой помощи для спасения пострадавших.

Председатель Псковского регионального отделения Российского Красного Креста Валерия Мишакова показала школьникам практические приемы. Она объяснила, как правильно помогать человеку, который потерял сознание, как проводить сердечно-легочную реанимацию при отсутствии пульса, как остановить сильное кровотечение и как действовать, если человек задыхается.

Также участники мастер-класса узнали историю создания организации «Российский Красный Крест» и изучили международные конвенции, защищающие ее деятельность.