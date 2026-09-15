В МВД предупредили о новой схеме обмана родителей подростков

Мошенники рассылают родителям подростков сообщения о подозрительных операциях по картам их детей, говорится в материалах МВД.

После получения фейкового уведомления от человека требуют срочно «пройти проверку», перейдя по ссылке.

Далее он попадает на фальшивый сайт, где у него запрашивают паспортные данные, логин и пароль от банковского приложения, а также другую личную информацию.

В МВД просят не переходить по ссылкам из неожиданных сообщений, не вводить банковские данные на сторонних сайтах и не называть никому пароли и коды из СМС, пишет РИА Новости.

Если речь идет о карте ребенка, необходимо позвонить в банк через официальное приложение, добавили в ведомстве.