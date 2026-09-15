Кастинг фестиваля «Мисс и Миссис Псков-2026» состоится 20 сентября в отеле «Двор Подзноева», сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы и напомнили, что фестиваль является региональным этапом национальных конкурсов красоты «Мисс Россия» и «Миссис Россия».

На фото: 1-я Миссис Россия 2024, 2025, 2026 и Миссис Россия Гран-при 2024

Главный приз конкурса в этом году - сертификат на 100 000 рублей.

Кастинг состоится 20 сентября в конференц-зале отеля «Двор Подзновева» (главный корпус) по адресу: улица Некрасова, 3В. Начало кастинга в 16.00. Все желающие могут посетить кастинг как зрители. Вход свободный.

Заявки на участие в фестивале девушки и женщины еще могут подать в официальных пабликах проекта «Мисс и Миссис Псков-2026» в сети «ВКонтакте».