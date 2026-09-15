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План по диспансеризации в Островском округе завершен на 55%

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Свыше пяти тысяч взрослых жителей Островского округа прошли диспансеризацию в этом году, что составляет 55,1% от плана. Об этом сообщил глава муниципалитета Дмитрий Быстров в эфире радио ПЛН FM (102.6).

Профосмотр взрослого населения в округе достиг 94,4%, диспансеризацию несовершеннолетних завершили на 68%, а дети без попечения родителей выполнили план полностью. Углублённой диспансеризацией после COVID-19 воспользовались 46% жителей, диспансеризацию репродуктивного здоровья прошли 26,6%.

«Показатели вырастут, сейчас все приехали с дач и начнут заниматься здоровьем. Это задача, которую поставил президент, губернатор постоянно спрашивает о её выполнении, и я понимаю, что это важно», — отметил Дмитрий Быстров.

Глава округа рассказал, что сам прошёл диспансеризацию весной. Он отметил, что люди не воспринимают это как норму, они начинают думать, не заболел ли человек, раз проходит медосмотр.

Дмитрий Быстров призвал жителей пройти бесплатную диспансеризацию: «Абсолютно ничего не стоит прийти, сделать флюорографию, ЭКГ, побеседовать с терапевтом, сдать кровь. Это для себя в первую очередь». «Диспансеризация показывает, на что обратить внимание. Я тоже не самый здоровый, и пусть специалисты скажут раньше, чем позже, что нужно скорректировать», — заверил глава округа.

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Пресс-портреты

Быстров Дмитрий Михайлович

Быстров Дмитрий Михайлович

Глава Островского муниципального округа.

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Псковская Лента Новостей (ПЛН)

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