Готовность избирательных участков проверили в исправительных центрах Псковской области

Представители Общественной наблюдательной комиссии Псковской области посетили исправительный центр в городе Великие Луки и участок, функционирующий в режиме исправительного центра при ИК-4 в городе Пскове. Основной целью визита стала проверка организованных избирательных участков в преддверии предстоящих выборов, а также обход территорий учреждений, сообщили Псковской Ленте Новостей в УФСИН России по региону.

Фото: УФСИН России по Псковской области

Члены ОНК осмотрели помещения, где будет проходить голосование, оценили их готовность к приему избирателей и соблюдение требований избирательного законодательства. В ходе обхода территорий особое внимание уделялось условиям отбывания наказания осужденных к принудительным работам и обеспечению их прав.

В соответствии со статьей 32 Конституции РФ, осужденные к наказаниям, не связанным с лишением свободы, сохраняют активное избирательное право. Это означает, что лица, отбывающие наказание в виде принудительных работ, могут реализовать свое право на голосование на избирательных участках по месту регистрации, напомнили в УФСИН.

Проверки ОНК подтвердили, что в исправительных центрах региона созданы необходимые условия для реализации избирательных прав граждан в предстоящий Единый день голосования.