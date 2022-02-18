Общество

Михаил Ведерников рассказал, какой хочет видеть Псковскую область через 5-10 лет

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в интервью каналу «Общественное телевидение России» рассказал, какой хочет видеть Псковскую область через 5-10 лет.

«Я бы очень хотел, чтобы регион перестал быть дотационным, чтобы ему хватало своей экономической базы для исполнения всех социальных обязательств перед людьми, для приведения в порядок и содержание в должном состоянии инфраструктуры. И очень хотелось бы, чтобы все наши планы с владыкой (митрополитом Псковским и Порховским Тихоном — ред.) были реализованы, чтобы у нас хватило времени, сил и средств, чтобы привести в порядок то богатейшее уникальное историко-культурное наследие, которое есть Псковской области», - сказал Михаил Ведерников.

Глава региона напомнил, что в области есть более четырех тысяч охраняемых объектов культурного наследия. Он заметил, что этим могут похвастаться не многие субъекты России.

«Хочется, чтобы Псковская область стала местом, где хочется жить, куда с большим удовольствием приезжают гости и туристы», - добавил Михаил Ведерников.