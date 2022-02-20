Общество

Снежную погоду пообещали синоптики жителям Северо-Запада

На следующей неделе на погоде в регионах Северо-Запада России скажется влияние циклонов, поэтому будет идти снег, на юге - переходящий в дожди. Об этом сообщает метеоцентр «Фобос».

Дневная температура воздуха на севере и востоке СЗФО составит -3…+2 градуса, в юго-западной части – до 0…+5 градусов.

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Ранее псковские синоптики сообщили о неустойчивой погоде в регионе на февральских праздниках. «Нас ожидают разнообразные осадки - снег, снег с дождем, дождь со снегом и даже дождь», - говорила начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.