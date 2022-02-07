Общество

Неустойчивую погоду на февральских праздниках пообещали псковские синоптики

Неустойчивую погоду на февральских праздниках пообещали псковские синоптики. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщила начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

«Температура будет неустойчивой, дневные и ночные температуры преимущественно будут близки к нулю. В отдельные ночи могут опускаться до -5...-8 градусов Цельсия», - отметила Тала Нещадимова. Ветер ожидается преимущественно южных и западных направлений, с умеренной скоростью. Такой будет погода и на 14, и на 23 февраля, добавила начальник гидрометцентра.

«Нас ожидают разнообразные осадки - снег, снег с дождем, дождь со снегом и даже дождь», - сказала Тала Нещадимова.

По ее словам, севернее Псковской области образуется мощная циклоническая депрессия. Регион будет находиться на ее южной периферии. «Циклонические центры по югу депрессии будут нести в регион теплые воздушные массы, однако во время прояснения по ночам температура может опускаться до минусовых значений», - продолжила синоптик.

«Февраль - традиционно переходящий месяц, но это не отменяет возможности понижения температуры в марте. Зима не закончилась, она просто стала такой. Погода весенняя, но никто не исключает морозы в марте. Весной пахнет, но зима еще не закончилась. Климатическая весна начнется, когда среднесуточная температура устойчиво перейдет через 0», - пояснила Тала Нещадимова.

Объявить начало климатической весны синоптики смогут, когда среднесуточная температура устойчиво перейдет через 0 градусов, добавила она. «По моим ощущениям еще пока не весна, а сырая, противная зима. Вполне возможно, таять будет долго и нудно», - заключила начальник гидрометцентра.