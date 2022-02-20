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Общество

Врач объяснил, как коронавирус влияет на желудок

20.02.2022 22:07|ПсковКомментариев: 0

Врач рассказал, как коронавирус влияет на течение желудочных заболеваний. Свое мнение в эфире радиостанции «Говорит Москва» высказал главный гастроэнтеролог департамента здравоохранения Москвы, доктор медицинских наук, профессор Дмитрий Бордин.

«В период лечения вводятся препараты, которые улучшают кровоток, это важно, потому что повышенное тромбообразование при коронавирусной инфекции является одним из факторов, который может существенно ухудшить течение и прогноз этого заболевания (желудочного – ред.)», - сказал профессор.

Диагностика рака желудка происходит на первых стадиях. До 40% пациентов с выявленным раком желудка погибает в течение года при том, что заболевание «абсолютно предотвратимо» при правильной профилактике, заявил специалист.  Это происходит, как отметил Бордин, из-за отсутствия правильной профилактики.

Источник: Псковская Лента Новостей
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