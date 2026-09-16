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Директор великолукского «Электрополиса» прошла в финал всероссийского конкурса наставников

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Директор технопарка «Электрополис» Ирина Белова прошла в финал всероссийского конкурса наставников «Быть, а не казаться» в номинации «Наставник-лидер». Об этом сообщил Союз возрождения Псковского края в своей группе «ВКонтакте».

Фото: Союз возрождения Псковского края

В конкурсе принимают участие педагоги, представители патриотических объединений, силовых структур, молодые лидеры и опытные профессионалы, объединенные одной целью: передавать знания, поддерживать развитие и помогать молодому поколению раскрывать свой потенциал. 

«Наша задача — развитие инженерного мышления и формирование технологического патриотизма среди молодых людей. Наставлять — значит открывать путь. Создавать технологии — значит создавать будущее», — отметила Ирина Белова.

Конкурс стал площадкой для обмена практиками, поиска новых идей и обсуждения того, как через технологии, предпринимательство и личный пример формировать поколение создателей будущего.

«Всего было подано около 80 000 заявок, из которых 2000 прошли в полуфинал. Я принимала участие полуфинале в Суздале и это было действительно невероятно! И сейчас, когда я увидела себя в списке 400 прошедших в финал — не поверила. Спасибо, что моя работа с молодежью видна и важна», — написала Ирина Белова на своей странице «ВКонтакте».
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