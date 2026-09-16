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Конференция в честь 85-летия образования Партизанского края пройдет в Пскове

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Историко-краеведческая конференция «Партизанский край» пройдет в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени Валентина Курбатова в пятницу, 18 сентября, начало в 10:00, сообщили Псковской Ленте Новостей в учреждении.

Конференция посвящена 85-летию образования Партизанского края и Дню памяти псковичей, погибших при защите Отечества.

С докладами выступят краеведы, писатели, представители ветеранских организаций, поисковики, педагоги, библиотекари из Пскова и Псковской области, Санкт Петербурга и Ленинградской области и Великого Новгорода.

С полной программой выступлений можно познакомиться по тут.

«Приглашаем принять участие в конференции в качестве гостей и слушателей», — добавили в библиотеке.
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