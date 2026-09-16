Два класса в двух школах Псковской области закрыты на карантин из-за ОРВИ

С 7 по 13 сентября в Псковской области было выявлено 2444 случая ОРВИ. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Роспотребнадзора по региону, в целях предотвращения распространения ОРВИ в регионе закрыты два класса в двух школах.

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Доля детей до 14 лет среди заболевших по региону – 68,5%. В городе Пскове зарегистрировано 988 случаев ОРВИ, или 40,4% от общего количества по области. За неделю были госпитализированы 29 человек с симптомами ОРВИ.

В структуре циркулирующих вирусов определяют респираторные вирусы негриппозной этиологии. Случаев гриппа не зарегистрировано.