Суд взыскал с псковички моральную компенсацию за поведение ее бульдога

Псковский городской суд рассмотрел гражданское дело по иску местного жителя к горожанке о взыскании компенсации морального вреда и возмещении убытков, понесенных в результате нападения собаки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

В обоснование исковых требований мужчина указал, что гулял с таксой на территории площадки, предназначенной для выгула животных, между улицей Линейной и Сиреневым бульваром. В это время американский бульдог, принадлежащий ответчице, напал на таксу, а также набросился на истца.

В результате нападения мужчине и его питомцу причинен вред. Сумма затрат на лечение составила более 16 тысяч рублей. Истец просил суд взыскать с ответчицы в свою пользу компенсацию морального вреда в размере 100 000 рублей и понесенные расходы.

Оценив все доказательства в совокупности, суд взыскал денежную компенсацию морального вреда в размере 5 000 рублей, расходы на лечение, а также судебные расходы.

Решение суда пока не вступило в законную силу.