«Выездная приемная Слуцкого» продолжает свою работу на Псковщине

Депутаты и активисты Псковского регионального отделения ЛДПР не ограничиваются работой в кабинетах. Они регулярно проводят личные приемы в рамках партийных проектов «Выездная приемная Слуцкого» и «Всероссийский прием граждан», доезжая до самых отдаленных уголков Псковщины, чтобы услышать каждого.
Фотографии: Псковское региональное отделение ЛДПР
На этой неделе команда ЛДПР уже встретилась с жителями Локни, Порхова и Пустошки. В рамках работы «Выездной приемной Слуцкого» активисты приняли множество обращений от горожан. Жители поднимали как частные вопросы, так и проблемы, затрагивающие весь город: говорили о неудовлетворительном состоянии дорог и дворовых территорий, обсуждали работу ЖКХ и вопросы капитального ремонта.
Все поступившие обращения обязательно будут проработаны — ни одна проблема не останется без внимания, подчеркнули в региональном отделении.
Оплачено из средств избирательного фонда избирательного объединения «Псковское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России».