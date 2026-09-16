«Выездная приемная Слуцкого» продолжает свою работу на Псковщине

Депутаты и активисты Псковского регионального отделения ЛДПР не ограничиваются работой в кабинетах. Они регулярно проводят личные приемы в рамках партийных проектов «Выездная приемная Слуцкого» и «Всероссийский прием граждан», доезжая до самых отдаленных уголков Псковщины, чтобы услышать каждого.

Фотографии: Псковское региональное отделение ЛДПР

«Не всегда есть время ждать и силы пробивать закрытые двери кабинетов. Поэтому мы едем туда, где живёте вы. В ходе всероссийского приёма граждан депутаты ЛДПР проводят живые встречи прямо в районах Псковской области. Это не формальное мероприятие, а реальная поддержка», — отметил депутат Законодательного Собрания Псковской области, координатор реготделения ЛДПР Антон Минаков.

На этой неделе команда ЛДПР уже встретилась с жителями Локни, Порхова и Пустошки. В рамках работы «Выездной приемной Слуцкого» активисты приняли множество обращений от горожан. Жители поднимали как частные вопросы, так и проблемы, затрагивающие весь город: говорили о неудовлетворительном состоянии дорог и дворовых территорий, обсуждали работу ЖКХ и вопросы капитального ремонта.

Все поступившие обращения обязательно будут проработаны — ни одна проблема не останется без внимания, подчеркнули в региональном отделении.

Оплачено из средств избирательного фонда избирательного объединения «Псковское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России».