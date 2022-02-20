Общество

Псковский врач дала рекомендации по приему витаминов после коронавируса

На вопрос о необходимой дозе витамина D3 после коронавируса ответила главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко. Рекомендацию она дала в своем инстаграм-аккаунте.

«Какую дозу витамина D3 посоветуете принимать после ковида?» - уточнил подписчик.

«Средняя профилактическая суточная доза витамина D3 в период пандемии COVID-19, согласно американским рекомендациям, составляет 1000-3000 МE. В среднем 2000 МЕ», - ответила Анастасия Повторейко.

Также у нее поинтересовались, можно ли ревакцинироваться, если человек болеет коронавирусом бессимптомно. «Нет. Вакцинация показана через 6 месяцев после перенесенного заболевания», - ответила врач.