В Великих Луках прошел Всероссийский диктант «Россия — дом народов»

Всероссийский диктант «Россия — дом народов» на языках народов России состоялся в Великих Луках вчера, 8 сентября, сообщили в администрации города.

Фотографии: администрация города Великие Луки

В городе работали несколько площадок акции. Одна из них была организована в Инженерно-экономическом лицее, который возглавляет депутат Великолукской городской Думы Юлия Ярышкина. Она лично приняла участие в диктанте вместе с педагогами и участниками площадки.

Еще одной площадкой проведения диктанта стала школа №5. Здесь к акции присоединился депутат Великолукской городской Думы Дмитрий Белюков.

Всероссийский диктант «Россия — дом народов» направлен на популяризацию языкового и культурного многообразия нашей страны, сохранение традиций и повышение интереса к истории и культуре народов России.

Участие в акции представителей городской Думы и образовательных учреждений подчеркивает важность сохранения культурного наследия и воспитания уважения к традициям разных народов, объединенных общей историей и общей страной.