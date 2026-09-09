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В Великих Луках прошел Всероссийский диктант «Россия — дом народов»

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Всероссийский диктант «Россия — дом народов» на языках народов России состоялся в Великих Луках вчера, 8 сентября, сообщили в администрации города.

Фотографии: администрация города Великие Луки

В городе работали несколько площадок акции. Одна из них была организована в Инженерно-экономическом лицее, который возглавляет депутат Великолукской городской Думы Юлия Ярышкина. Она лично приняла участие в диктанте вместе с педагогами и участниками площадки.

Еще одной площадкой проведения диктанта стала школа №5. Здесь к акции присоединился депутат Великолукской городской Думы Дмитрий Белюков.

Всероссийский диктант «Россия — дом народов» направлен на популяризацию языкового и культурного многообразия нашей страны, сохранение традиций и повышение интереса к истории и культуре народов России.

 
 

Участие в акции представителей городской Думы и образовательных учреждений подчеркивает важность сохранения культурного наследия и воспитания уважения к традициям разных народов, объединенных общей историей и общей страной.

 

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Пресс-портреты

Белюков Дмитрий Анатольевич

Белюков Дмитрий Анатольевич

Депутат Великолукской городской Думы, декан социально-гуманитарного факультета ВЛГАФК

Ярышкина Юлия Александровна

Ярышкина Юлия Александровна

Депутат Великолукской городской Думы 7-го созыва.

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