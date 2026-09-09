В России выявили устойчивый к антибиотикам штамм туберкулеза EurA1.1

В России выявлен штамм туберкулеза EurA1.1, распространенный в Белоруссии, говорится в исследовании ученых из Дублинского городского университета, опубликованном в статье для журнала npj Antimicrobials and Resistance.

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Авторы оценили, насколько широко EurA1, который отличается резистентностью к антибиотикам, распространен в разных странах, чтобы выяснить: обнаруживаются ли такие изоляты только в Белоруссии при более строгих критериях генетического сходства или они встречаются по всему миру.

«Из изолятов с метаданными о стране сбора (n = 966, 89,44%) 31,88% были собраны в Белоруссии (n = 308), однако были выявлены и другие заметные географические источники, такие как изоляты, собранные в Германии (n = 166, 17,18%), на Украине (n = 162, 16,77%), Грузии (n = 112, 11,67%), России (n = 62, 6,42%) и Молдове (n = 39, 4,06%)», — говорится в материале.

По данным ученых, изоляты обнаружили на большей части европейского континента, а также в таких отдаленных странах, как США, Австралия, Ботсвана и Иран, что указывает на географическое распространение EurA1 по всему миру.

EurA1.1 — это штамм микобактерий, возбудитель туберкулеза, устойчивый к лекарствам, наиболее распространенный на территории Белоруссии. Открыт в 2006 году при исследовании клинических изолятов. Передача штамма происходит воздушным путем при длительном контакте с больным, пишет «РИА Новости».