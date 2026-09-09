200 курсантов приступили к обучению в псковском филиале центра «Воин»

Новый учебный год стартовал в филиале Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «Воин» в Псковской области. В сентябре к занятиям приступили 200 курсантов, сообщили Псковской Ленте Новостей в филиале центра.
Фотографии: филиал Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «Воин» в Псковской области
В течение учебного года ребята будут осваивать военно-спортивные и прикладные дисциплины, развивать физическую подготовку, командные навыки, дисциплину и ответственность.
Особенностью нового учебного года стал запуск кадетского класса Центра «Воин» совместно со средней общеобразовательной школой №2. В течение года ученики класса пройдут подготовку по направлениям Центра и смогут получить знания и практические навыки в рамках образовательной программы.
В Центре отмечают, что обучение направлено не только на освоение прикладных навыков, но и на формирование у молодёжи таких качеств, как патриотизм, ответственность, взаимовыручка, дисциплинированность и готовность работать в команде.