Общество

Псковским работодателям напомнили правила оплаты ночной работы

Работа в ночное время должна быть оплачена в повышенном размере. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов со ссылкой на Минтруд.

Отмечается, что труд с 22:00 до 6:00 должен оплачиваться с надбавкой не менее чем в 20% от оклада за каждый час работы. Кроме того, к работе в данный промежуток времени нельзя привлекать беременных женщин и сотрудников младше 18 лет.

«По Трудовому кодексу ночное время — это время с 22:00 до 6:00. Каждый час работы в ночное время оплачивается в повышенном размере — плюс не менее 20% часовой тарифной ставки (оклада, рассчитанного за час работы) за каждый час работы в ночное время», — говорится в сообщении Минтруда.

Также привлечь некоторых сотрудников к работе в ночное время можно только с их письменного согласия. К ним относятся мамы с детьми до трех лет, работники с инвалидностью или воспитывающие детей с инвалидностью, работники, которые ухаживают за больными членами их семей, мамы и папы (или опекуны), которые в одиночку воспитывают ребенка до 14 лет, а также родитель, имеющий ребенка в возрасте до 14 лет, в случае, если другой родитель работает вахтовым методом, и родители трех и более детей до 18 лет, пока младшему ребенку не исполнилось 14 лет.