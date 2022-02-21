Общество

Снижение темпов заболеваемости COVID-19 отмечается в Псковской области

Совещание, посвященное эпидемиологической обстановке в регионе, провел губернатор Псковской области Михаил Ведерников 21 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

В настоящее время, по мнению специалистов, можно говорить о постепенной стабилизации эпидстуациии. Несмотря на рост заболеваемости коронавирусом на прошлой неделе, число новых случаев уменьшается, обратил внимание руководитель территориального управления Роспотребнадзора Александр Нестерук.

«Мы зафиксировали, что это самый низкий прирост за последние пять недель. Значит, темпы распространения инфекции начали снижаться. Заболеваемость либо на пике, либо приблизилась к нему. На текущей неделе, думаю, выйдем на плато», — подчеркнул главный санитарный врач региона.

В настоящее время регион по уровню заболеваемости находится на 8-м месте в Северо-Западном федеральном округе. В качестве еще одного признака улучшения эпидобстановки первый вице-губернатор Вера Емельянова назвала снижение числа обращений в кол-центр. По сравнению с пиковыми днями количество звонков сократилось в шесть раз.

Специалисты заверили, что необходимости переводить учебные заведения на дистанционный режим работы нет. Решение о переходе на удаленный режим каждое учреждение может принимать самостоятельно, исходя из числа заболевших.

Тем не менее нагрузка на систему здравоохранения в настоящее время остается серьезной. Число коек, задействованных для лечения больных с коронавирусной инфекцией, увеличено до 775. Перепрофилирована Псковская межрайонная больница. Стационар загружен почти полностью, подчеркнула председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко. Все пациенты, которые находятся в тяжелом состоянии, не были привиты, отметила она.

Особый акцент глава региона попросил сделать именно на вакцинации граждан, так как темпы прививочной кампании в регионе снизились. Только 17 районов перешагнули 60% показатель вакцинации от запланированного уровня, подтвердила Вера Емельянова. В целом в Псковской области первым компонентом вакцины привито около 290 тысяч человек (без учета ревакцинированных), в том числе вакцинированы 374 ребенка.

По итогам совещания актуальные вопросы по борьбе с распространением коронавирусной инфекции будут вынесены на ближайшее заседание оперштаба. Кроме того, Михаил Ведерников поручил Вере Емельяновой индивидуально проработать с руководством тех муниципалитетов, где уровень вакцинации по-прежнему невысокий. Должен быть разработан детальный алгоритм дополнительных мер, налажено взаимодействие между всеми сторонами, задействованными в организации прививочной кампании, добавили в пресс-службе администрации.