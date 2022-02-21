Снижение темпов заболеваемости COVID-19 отмечается в Псковской области

Совещание, посвященное эпидемиологической обстановке в регионе, провел губернатор Псковской области Михаил Ведерников 21 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.
В настоящее время, по мнению специалистов, можно говорить о постепенной стабилизации эпидстуациии. Несмотря на рост заболеваемости коронавирусом на прошлой неделе, число новых случаев уменьшается, обратил внимание руководитель территориального управления Роспотребнадзора Александр Нестерук.
В настоящее время регион по уровню заболеваемости находится на 8-м месте в Северо-Западном федеральном округе. В качестве еще одного признака улучшения эпидобстановки первый вице-губернатор Вера Емельянова назвала снижение числа обращений в кол-центр. По сравнению с пиковыми днями количество звонков сократилось в шесть раз.
Специалисты заверили, что необходимости переводить учебные заведения на дистанционный режим работы нет. Решение о переходе на удаленный режим каждое учреждение может принимать самостоятельно, исходя из числа заболевших.
Тем не менее нагрузка на систему здравоохранения в настоящее время остается серьезной. Число коек, задействованных для лечения больных с коронавирусной инфекцией, увеличено до 775. Перепрофилирована Псковская межрайонная больница. Стационар загружен почти полностью, подчеркнула председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко. Все пациенты, которые находятся в тяжелом состоянии, не были привиты, отметила она.
Особый акцент глава региона попросил сделать именно на вакцинации граждан, так как темпы прививочной кампании в регионе снизились. Только 17 районов перешагнули 60% показатель вакцинации от запланированного уровня, подтвердила Вера Емельянова. В целом в Псковской области первым компонентом вакцины привито около 290 тысяч человек (без учета ревакцинированных), в том числе вакцинированы 374 ребенка.
По итогам совещания актуальные вопросы по борьбе с распространением коронавирусной инфекции будут вынесены на ближайшее заседание оперштаба. Кроме того, Михаил Ведерников поручил Вере Емельяновой индивидуально проработать с руководством тех муниципалитетов, где уровень вакцинации по-прежнему невысокий. Должен быть разработан детальный алгоритм дополнительных мер, налажено взаимодействие между всеми сторонами, задействованными в организации прививочной кампании, добавили в пресс-службе администрации.