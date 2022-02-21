Общество

Онлайн-семинар по духовной безопасности состоится в Пскове 25 февраля

Псковский городской молодежный центр организует прямой эфир на тему «Путь к Богу» 25 февраля, который проводится в рамках семинаров по духовной безопасности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе молодежного центра.

Беседа начнется в 12:00 в группе «Духовно-нравственное направление» в социальной сети «ВКонтакте». Собеседником выступит настоятель храма мученицы Татианы деревни Соловьи иерей Антоний Лунгу.

Напомним, беседы по духовной безопасности молодежный центр проводит каждый месяц на своих информационных ресурсах.