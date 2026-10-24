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Доброхоты из школьного лесничества высадили белую сирень в «Михайловском»

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Доброхоты из школьного лесничества «Зелёный дом», работающего на базе Рождественской школы в Гатчинском районе Ленинградской области, привезли в дар Пушкинскому заповеднику кусты белой сирени и вчера, 23 октября, высадили их в мемориальной усадьбе «Михайловское», в куртину возле дома поэта.

Фото здесь и далее: Наталья Алексеева, музей-заповедник «Михайловское»

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в службе информации музея, сирень на этом месте была высажена ещё в послевоенные годы. Со временем кусты разрослись и состарились, и теперь в музее приступили к обновлению этого элемента парковой архитектуры. Идею дополнить существующие посадки молодыми растениями вынесли на обсуждение профильных специалистов ещё в апреле этого года — в дни работы научно-практической конференции «Сады и парки России» памяти выдающегося парковеда, ландшафтного архитектора Валентины Агальцовой, и такое решение поддержали многие участники той встречи.

 

«Работы будут продолжаться поэтапно, — говорится в сообщении службы информации музея. — Молодым саженцам предстоит укорениться и окрепнуть. Затем специалисты смогут приступить к омоложению старых кустов, в том числе с помощью обрезки, стимулирующей появление новой поросли».

В Пушкинском заповеднике выразили сердечную признательность волонтёрскому отряду «Зелёного дома» под руководством Ольги Кушаковой. 

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