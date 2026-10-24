Сотрудники администрации Пскова провели субботник у «Подвала палат»

Сотрудники Контрольного управления администрации Пскова провели субботник на территории объекта культурного наследия федерального значения «Подвал палат». Об этом сообщили в группе управления в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Контрольное управление администрации города Пскова

Во время уборки работники собрали сухие листья и ветки, расчистили пешеходные дорожки и убрали бытовой мусор. Среди отходов оказались фантики, бутылки, банки и салфетки.

Как отметили в Контрольном управлении, уборку территории памятника проводят дважды в год.