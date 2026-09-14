«Дневной дозор»: К чему приведет сокращение часов обществознания в школах?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «К чему приведет сокращение часов обществознания в школах?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

С 1 сентября 2026 года в российских школах обществознание изучают только в 9, 10 и 11-х классах. Общий объём курса сокращён с 272 до 136 часов.

Обществознание — это наука о гражданственности, которая объясняет подрастающему поколению, как устроено современное общество, политическая, экономическая системы, какие существуют гражданские права. Задача этой дисциплины — готовить развитых, социально ответственных граждан. Люди, не знающие законы своей страны, зачастую становятся жертвами несправедливости, мошенников, недобросовестных политиков.

Ключевая проблема Российского государства с момента отмены крепостного права в 1861 году — отсутствие сформировавшегося гражданского общества. Этот полноценный институт возможен только тогда, когда большинство граждан страны понимает, как это общество устроено, каковы их права и обязанности.

Чтобы человек вырос достойным членом общества, он должен не только понимать простые вещи, но и знать о принципе разделения властей, гражданских правах, что такое парламентаризм и федерализм и т.д. Данные темы должны объясняться на обществознании, но сегодня мы наблюдаем обратное, государство решило, что это гражданам в прежнем объёме не нужно.

Почему было принято такое решение? Насколько это опасно для будущего поколения? Об этом мы решили спросить у педагогов, общественников, правозащитников.

Член-корреспондент Российской академии наук, доктор исторических наук Валерий Гарбузов полагает, что дело не в том, сколько лет преподается обществознание, а в наполнении курса и качестве преподавания.

«В зависимости от класса может меняться и количество часов. Дело не в этом, а в том, что именно преподается, каково содержание курса. Можно и полгода преподавать предмет, но ученики усвоят основные моменты, которые будут помнить всю жизнь. А можно и два года преподавать и ничему не научить. Я считаю, что все зависит именно от этого».

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов объяснил исключение обществознания из классов младше 9-го тем, что в старшей школе дети более способны понять материал, который заложен в этом предмете, ввиду своего развития и, хоть и небольшого, но жизненного опыта.

«На мой взгляд, решение Министерства просвещения России усовершенствовать образовательные программы по обществознанию и современной истории в российской школе является правильным и обоснованным. Современный выпускник средней общеобразовательной школы, как я считаю, завершив обучение, должен знать и уметь свободно оперировать базовыми знаниями гуманитарного характера, которые дают такие предметы, как история и обществознание. Детали, нюансы, конкретные даты могут со временем стираться и уходить из памяти. Но важно, чтобы основные исторические события и их правильная интерпретация оставались. Безусловно, каждый гражданин России должен знать основные исторические вехи образования и развития российского государства, в том числе новейшую историю России. Что же касается обществознания, то, на мой взгляд, учащиеся девятых — одиннадцатых классов более способны осознанно осваивать данную дисциплину в силу своего физического и интеллектуального развития, а также пусть и минимального, но уже имеющегося жизненного опыта, восприятия родительского воспитания, образа жизни и поведения своей семьи. И, конечно же, очень важно, чтобы по завершении изучения данного предмета у молодых граждан нашей страны был сформирован хотя бы минимальный опыт применения полученных знаний. Поэтому важно, чтобы учащиеся посещали и знакомились с деятельностью различных органов власти, а на уроках перед ними выступали представители этих органов, которые могли бы ответить на вопросы детей. Главное, чтобы после окончания курса обществознания в средней школе человек имел достаточные знания о том, что такое государство, для чего оно нужно, какова его роль в управлении жизнью общества, каковы основные принципы построения государства и функционирования органов власти. Конечно, очень важна и сфера общественных отношений, где также необходимы соответствующие знания. Это взаимодействие государства и человека, основные права и свободы, обязанности человека и гражданина, а также знания о том, как обеспечить и защитить эти права. Хочу особо отметить, что при активной поддержке инициатив в сфере прав человека ранее была достигнута договоренность между уполномоченным по правам человека в Российской Федерации и Министерством просвещения России о наличии отдельного блока в учебниках по обществознанию, посвященного правам и свободам человека и гражданина. Это важно, так как без этих знаний сложно говорить о воспитании настоящего гражданина страны, настоящего патриота России, готового отстаивать и защищать Конституцию России, ее демократические принципы и традиционные ценности российского государства и российского народа».

Директор гимназии №29, руководитель Совета директоров образовательных организаций Пскова Елена Синёва призвала не ругать нововведения. По ее словам, курс обществознания уже претерпел не одно изменение, а делать выводы об очередном нужно после того, как оно будет опробовано на практике.

«Как всегда, все новое воспринимается очень остро. Сейчас, конечно, в профессиональной среде достаточно много споров и разговоров о том, правильно это или нет. Но здесь однозначно можно сказать: есть приказ Министерства, и мы по нему работаем, соответственно, меняем объемы, программу и учебный план в образовательных организациях. Вообще, если углубиться в историю, то курс обществознания за мои педагогические годы менялся несколько раз. Он преподавался и в восьмых-девятых классах, затем — в старших классах, в десятом и одиннадцатом. Преподавался с пятого класса, потом с шестого. И вновь мы возвращаемся к формату, при котором курс обществознания будет преподаваться в девятых, десятых и одиннадцатых классах. Конечно, с одной стороны, жалко, что сокращается его объем, соответственно, сокращаются и содержательные компоненты. Учителя обществознания, наверное, за это переживают. Но нужно сказать, что мы совсем не теряем этот курс, так как вместо обществознания вводится один час истории. В общем-то, учебная нагрузка учителей не меняется, она остается прежней. И содержательно кое-что, например, основы государственности, переходит в курс истории. Поэтому сказать, что это совсем плохо, нельзя. Другой момент — нужно учитывать возрастные особенности детей. Конечно, мы всегда адаптируем материал определенного класса под возраст ребенка. Но обществознание — предмет достаточно сложный и обширный. Он включает в себя целый комплекс социально-гуманитарных наук, и объем знаний здесь очень велик. Некоторые темы, особенно касающиеся политической и экономической жизни страны, ребятам в среднем звене воспринимать достаточно сложно. Поэтому, когда у них появляется более богатый социальный опыт, примерно к 15 годам, когда они получают первый паспорт, появляется первый опыт трудовой деятельности, этот социальный опыт расширяется. И поэтому темы в старших классах воспринимаются легче, у ребят появляется к ним больший интерес. Мы видим, насколько этот предмет привлекателен для сдачи государственной итоговой аттестации как в девятом, так и в одиннадцатом классе. Я считаю, что эту инициативу и нововведение, которое уже начинает действовать, можно обсуждать, но ругать его не нужно. Нужно попробовать работать с тем содержанием, которое нам сегодня предлагается. Курс наполнен, учебники уже есть, самое главное — есть все необходимое в помощь ученику и учителю. Поэтому надо работать с тем содержанием, которое нам сейчас предоставлено».

Серьезной ошибкой сокращение учебных часов на уроки обществознания назвала педагог-историк, депутат Псковской городской Думы Татьяна Пасман. По ее мнению, такие шаги могут негативно сказаться на детях и повысить их инфантилизм.

«Я считаю, что сокращение уроков на изучение обществознания в школе — это серьезная ошибка, которая допускается сегодня. Поскольку уже в самом названии предмета определена его актуальность. Это предмет, который позволяет школьникам лучше ориентироваться в сегодняшней жизни и понимать, что им делать в дальнейшем, параллельно с развитием общества, чтобы и самим быть успешными, и работать на его усовершенствование. Идея введения обществознания практически с первого класса в разных формах, которая появилась в начале двухтысячных годов, на мой взгляд, была очень полезной. К каким негативным последствиям, на мой взгляд, может привести сокращение курса обществознания? Во-первых, школьники будут хуже ориентироваться в сегодняшней жизни и осознавать свое место в ней. Будут меньше знать о своих правах, обязанностях и ответственности за их несоблюдение. На мой взгляд, они просто станут более инфантильными, чем это позволительно в их возрасте. Второе — повысится нагрузка на уроки истории, так как очень многие обществоведческие понятия необходимы для того, чтобы лучше знать и понимать исторические процессы, которые происходили в обществе. В целом это предмет, который работал и пока еще, слава Богу, работает, поскольку его продолжают изучать девятиклассники и одиннадцатиклассники, которые начали изучение с шестого класса. Это предмет, который работает на социализацию, гражданское образование и развитие патриотизма в сущностном смысле этого слова. Я думаю, что через какое-то время мы вернемся к обществознанию в таком виде. Я понимаю, что в последние годы этот курс, не знаю, сознательно или случайно, стал слишком теоретическим, слишком ориентированным на экзамены, а не на реальную жизнь, которая окружает детей и в которой они живут. Но это уже проблема разработчиков учебников и программ, которые перешли на такую модель. В целом это предмет, который всегда был интересен школьникам и очень полезен. И, на мой взгляд, он должен обязательно остаться в полном объеме на протяжении всего периода обучения школьников».

Председатель Общественной палаты Псковской области Александр Седунов считает: главное, чтобы подобные изменения негативно не сказывались на учениках и учителях, не заставляя их ежегодно перестаиваться под нововведения.

«В истории преподавания в школах предметов гуманитарного цикла, таких как история и обществознание, на протяжении многих лет происходили определенные изменения. Ведь в советское время обществознание тоже преподавалось только в старшей школе, а основной упор делался на историю страны. Но в рамках предметного курса истории, конечно же, разбирались сюжеты и отдельные моменты, так или иначе связанные с правом, с различными теориями происхождения государства и общества, со структурой взаимоотношений внутри различных обществ. Потом, конечно же, начинается другая эпоха, и история уходит на задний план. Преподавание велось или пытались его вести через так называемый цивилизационный подход, где история нашей страны играла не очень большую роль по сравнению с историями других цивилизаций и других стран в разные эпохи. Сейчас мы видим определенный возврат к тому, что у нас уже было. Я думаю, что это тоже имеет определенную мотивацию. Здесь можно выделять и плюсы, и минусы. Думаю, что каждый эксперт, учитель и преподаватель наверняка сможет найти много позитивных и негативных моментов в этом. Но самое главное, чтобы все эти преобразования не отражались негативно на учениках и учителях. Потому что главное — чтобы наши дети знали нашу историю и чтобы постоянные изменения этих больших концепций преподавания не накладывали жесткий отпечаток на деятельность наших учителей, не заставляли их постоянно перестраивать свою работу».

Правильным изучать обществознание только в 9-11 классах считает заслуженный учитель истории, краевед Владимир Орлов. Он полагает, что раньше, когда обществознание изучалось с шестого класса, в учебниках из года в год повторялось одно и тоже.

«Для школьников пятых-шестых классов этот предмет еще достаточно сложный. Более того, я сам вижу, что каждый год, откровенно говоря, в этих учебниках было очень много лишней информации: "переливали из пустого в порожнее", повторяя одно и то же. Так что более сгруппировать курс обществознания — совершенно правильно. Когда я сам учился, у нас обществоведение было только в выпускном классе, один год. Поэтому я считаю, что это решение принято совершенно правильно».

Главный редактор радиостанции ПЛН FM, блогер ПЛН Константин Калиниченко назвал сокращение часов обществознания в школе в перспективе даже вредной затеей. Он считает, что если государство хочет видеть своих граждан образованными, обществознание нужно не просто не сокращать, а напротив, возвращать.

«Логика сокращения часов на изучение обществознания, в общем, понятна. В программу вводятся новые предметы, видимо, более важные, чем другие. А школьники и без того, как известно, перегружены. Вот и нашли, кому сделать усечение, так сказать. Сокращение часов на обществознание лично я считаю глубоко ошибочным и в перспективе, пожалуй, даже вредным. Ведь обществознание в школе — это про что? Это про то, каких граждан мы в итоге хотели бы получить в перспективе. Я думаю, что сильной стране нужны не какие-то там удобные невежды. Ей нужны грамотные, образованные люди, способные понимать хотя бы общие правила устройства общества. Потому что в XXI веке необразованный гражданин — это уже не его личная проблема, а проблема государственная. Как мы знаем, это прекрасный ресурс для мошенника, манипулятора, политического популиста. Или даже любого продавца воздуха, которых сейчас полно. Сокращать количество часов на изучение обществознания — это примерно как бороться с ожирением, отменив уроки физкультуры. Если государство действительно хочет видеть своих граждан ответственными и сознательными, обществознание не надо выдавливать из школьного расписания. Обществознанию надо возвращать тот объем, который был, возвращать ему смысл и нормальное количество часов. Я думаю, его нужно не урезать вдвое, а, может быть, даже увеличивать, гармонично сочетая абстрактные фундаментальные вещи и материал, актуальный на текущий момент».

Мнения наших собеседников разделились. Не все согласны с решением сократить количество часов на изучение обществознания, однако с резкой критикой таких действий выступают немногие. Большинство спикеров уходят в исторический аспект вопроса и вспоминают о том, что в прошлом обществознание изучалось только в старшей школе. А сделано это было, потому что дети в младшем возрасте неспособны понять суть этого предмета. Однако собеседники также отмечают и необходимость для начала опробовать новую программу на практике, а только потом делать выводы. Вопрос о нужности или ненужности сокращения часов обществознания вызывает сложности и не позволяет дать однозначный ответ. Конечно, кто-то, основываясь на своем опыте, готов верить в правильность подобного решения, а кто-то точно также, полагаясь на себя, уверен в обратном. К чему приведет уменьшение часов обществознания в два раза, будет видно через несколько лет, когда несколько поколений школьников выйдут из-за парт и окунутся в реальную жизнь.

Александра Мошина