Общество

Воспоминаниями о службе в армии поделился глава Великих Лук Николай Козловский

Глава города Великие Луки Николай Козловский поздравил горожан с отмечаемым сегодня, 23 февраля, Днем защитника Отечества и поделился своими воспоминаниями о службе в армии.

«В этот праздник всегда вспоминаю свои армейские годы, - написал глава города в своем инстаграм-аккаунте. - Я был призван в ракетные войска в 1972 году. Батарея, где я служил, была образцовой. Помню, как однажды на учениях дала сбой электроника. А помимо данных ЭВМ, расчеты траектории полета ракеты производили и специалисты-вычислители, в том числе и я. Командир, видя неполадки, принял решение проводить стрельбы по данным вычислителей. И мы не ошиблись! Учебную задачу выполнили с честью. Нас даже генерал лично поблагодарил за службу. Завершил я срочную службу старшим сержантом».

Великолучанам Николай Козловский пожелал в День защитника Отечества крепкого здоровья, успехов в реализации намеченных планов и новых достижений на благо Родины. «Счастья вам и благополучия! Мира и процветания Великим Лукам и нашему Отечеству!», - пожелал глава Великих Лук.