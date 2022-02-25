Общество

Коронавирусом в Псковской области заболели более 1000 детей

На лечении в Псковской областной инфекционной больнице на данный момент находятся 26 детей с диагнозом COVID-19. Об этом в ходе заседания оперштаба по борьбе с распространением коронавируса сегодня, 25 февраля, сообщила председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко.

По ее словам, на стационарном лечении в областной инфекционной больнице находятся 506 пациентов, при этом в реанимационные отделения с пневмонией переведены 47 человек.

Председатель регионального комитета по здравоохранению добавила, что из общего количества заболевших COVID-19 в регионе 1160 человек — дети.