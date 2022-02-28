Общество

Почти 60% псковичей готовы работать по 10 часов ради трех выходных – опрос

Каждый второй житель Пскова, работающий на пятидневке, мечтает о 4-дневной рабочей неделе по 10 часов. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по итогу опроса, который бы проведен 17-21 февраля.

Власти Бельгии разрешили сотрудникам выбирать график работы: 5 дней в неделю по 8 часов как раньше или 4 дня в неделю по 10 часов с сохранением зарплаты. Экономически активные жители Пскова рассказали, какой режим работы для них предпочтительнее.

57% псковичей хотели бы работать 4 дня в неделю по 10 часов. «Это удобно. Можно посвятить свободное время активному отдыху, путешествиям. Можно найти подработку в образовавшийся третий выходной день», – объяснили они. Причем чаще остальных к 4-дневной 40-часовой рабочей неделе готовы респонденты моложе 34 лет (62%) и псковичи с доходом от 80 тысяч рублей в месяц (60%).

Каждый четвертый опрошенный (26%) подобный график работы не одобрил: «4 дня в неделю просто выпадут из жизни. Нужно уменьшать рабочий день, а не увеличивать. Вечером уже плохо соображаю».

17% затруднились с ответом, добавили аналитики.