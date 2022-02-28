Общество

Родственники бойцов 6-й роты посетили монумент в Самолве

Родственники бойцов 6-й роты посетили монумент Александру Невскому в Самолве 28 февраля. Визит организовала 76-я гвардейская воздушно-десантная дивизия при поддержке губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, пишет газета «Гдовская заря».

Фото: газета «Гдовская заря»

Напомним, 1 марта 2000 года в Аргунском ущелье при проведении контртеррористической операции на территории Чеченской Республики 6-я парашютно-десантная рота 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии приняла жестокий бой с многократно превосходящими силами террористов. Десантники не отступили и выполнили свой воинский долг, ценой своей жизни они преградили путь противнику.



За мужество и героизм, проявленные в боях с террористами, 22 десантникам присвоено звание Героя России, из них 21 – посмертно. 69 солдат и офицеров награждены орденом Мужества, 63 из них – посмертно.