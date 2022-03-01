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Следователи рассказали о расследовании дела о гибели 6-й роты псковских десантников

Следственный комитет продолжает устанавливать людей, принимавших участие в нападении на десантников 6-й роты 104-го полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной ордена Суворова дивизии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба следственного управления СК России по Псковской области

Сегодня, 1 марта, сотрудники управления почтили память бойцов 6-й роты. Памятно-траурные мероприятия, посвященные 22-ой годовщине подвига 6-й роты, прошли у памятника «Купол» в деревне Черехе Псковского района.

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Почтить память героев-десантников вместе с родственниками павших воинов прибыли первый зампредседателя Совета Федерации Андрей Турчак, губернатор Псковской области Михаил Ведерников, государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев, специальный представитель президента Республики Беларусь Владимир Шейман, руководство воздушно-десантными войсками и 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, а также другие приглашенные гости.

Собравшиеся почтили память павших воинов минутой молчания. Затем почетный караул возложил к подножию монумента гирлянду воинской славы, а участники памятного митинга – цветы и венки. Завершилось мероприятие торжественным маршем воинов Псковского гарнизона.

В ведомстве напомнили, что 22 года назад состоялся бой у высоты 776 — знаковый эпизод второй чеченской кампании, в ходе которого 29 февраля - 1 марта 2000 года 6-я рота 2-го батальона 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии (Псковской) под командованием гвардии подполковника М. Н. Евтюхина вступила в бой со значительно превосходящим по численности отрядом боевиков. «Это кровопролитное противостояние вошло в историю как подвиг псковских десантников, когда российские военнослужащие в ходе операции по пресечению террористической и криминальной деятельности незаконных вооруженных формирований проявили невероятное мужество и героизм в неравном сражении. Ценой своей жизни десантники задержали продвижение боевиков и выиграли время для подхода федеральных сил», - напомнили в ведомстве.

Преступления, совершенные в отношении российских военнослужащих, стали предметом расследования уголовного дела. В региональном СУСК РФ заметили, что следователи главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу «полностью восстановили картину произошедшего». «В ходе расследования установлено, что в объединенную вооруженную банду под общим руководством Басаева и Хаттаба входило не менее двух тысяч лиц. Заняв позиции в горно-лесистой местности в районе села Улус-Керт Шатойского района Чеченской Республики, участники банд стреляли в военнослужащих из различного вооружения. Нападение осуществлялось с трех сторон, в результате погибли 84 военнослужащих, четверым причинены ранения различной степени тяжести», - следует из данных расследования.

«Многолетняя кропотливая работа следствия позволила установить причастных к нападению на десантников лиц из числа членов бандформирований и доказать их вину, наглядно продемонстрировав принцип неотвратимости наказания», - подчеркнули в ведомстве.

Следователи установили причастность к делу 29 людей, из них 19 осудили за участие в банде и посягательство на жизнь военнослужащих, их приговорили к длительным срокам лишения свободы. Пятерых человек по уголовному делу объявили в розыск. В отношении двух фигурантов уголовное преследование прекратили в связи с их смертью – они были ликвидированы при оказании вооруженного сопротивления. В отношении трех уголовные дела рассматривают суды.