Общество

Память бойцов легендарной 6-й роты почтили в Пскове

Память бойцов легендарной 6-й роты почтили в Пскове 1 марта. Сегодня в России отмечается 22-й годовщина подвига десантников, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Заупокойную литию отслужил священник воинского храма святого князя Александра Невского.

Первый вице-спикер Совета Федерации России, секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак обратился к родным и близким погибших воинов. «Двадцать второй раз мы встречаемся здесь, чтобы вспомнить ребят, безвременно ушедших, но выполнивших свой священный долг перед Родиной», - сказал Андрей Турчак и передал собравшимся слова поддержки от президента России Владимира Путина.

«Он помнит каждого из них и помнит каждого из вас. Вечная память, царствие небесное ребятам. А вам - крепости, сил, терпения. Знайте, что Фонд 6-й роты всегда с вами. Мы готовы помогать и решать любые вопросы», - подчеркнул Андрей Турчак.

Заместитель командира Воздушно-десантных войск Леонид Шевченко в своем выступлении отметил: «22 года прошло, как ушла в бессмертие, оставив за собой пример мужества и героизма, 6-я рота». Он добавил, что бойцы показали пример всей стране, как нужно сражаться за независимость и единство России.

Временно исполняющий обязанности командира 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной, ордена Суворова дивизии Роман Самохин подчеркнул, что отвага бойцов 6-й роты останется в летописи воинской славы Отечества.

«Здоровья и благополучия близким. Мы всегда с вами. У подвига нет срока давности!» - сказал он.

От лица родителей бойцов Дина Чугунова поблагодарила Андрея Турчака за поддержку в этот трагический день, а также Фонд 6-й роты и 104-й гвардейский десантный полк.

Завершилось мероприятие минутой молчания и возложением цветов к могилам десантников.

Напомним, 1 марта 2000 года десантники 6-й роты 104-го полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознамённой ордена Суворова дивизии под командованием подполковника Марка Евтюхина вступили в неравный бой с боевиками Хаттаба под Улус-Кертом в Аргунском ущелье Чечни. 90 бойцов предотвратили прорыв 2,5 тысяч членов незаконных бандформирований, уничтожив 700 из них.

За проявленный героизм 22 военнослужащим было присвоено звание Героя России, 68 солдат и офицеров награждены Орденами Мужества, 63 из них – посмертно.