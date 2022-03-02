Общество

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Псковской области снизилась почти на 15%

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Псковской области по сравнению с предыдущей неделей уменьшилась на 14,73%, зарегистрировано 6798 случаев. При этом в Пскове уровень заражения ОРВИ выше еженедельного порогового уровня по населению в целом на 56%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

При этом по области заболеваемость ОРВИ и гриппом ниже недельного порогового уровня по населению в целом на 10,25%. Превышение эпидпорога зарегистрировано в возрастной группе от 15 лет и старше – на 151,7% (4 597 случаев).

В Пскове этот показатель по сравнению с предыдущей неделей уменьшился на 18,63%, заболели 3 167 человек. По городу превышение эпидпорога отмечается в возрастной группе от 15 лет и старше – на 153,8% (2 246 случаев).

За неделю в регионе госпитализировали 81 пациента с гриппом или ОРВИ, количество госпитализированных по сравнению с предыдущей неделей увеличилось на 48 человек (на 145,5%). Удельный вес госпитализированных больных ОРВИ от всех заболевших составил 1,2%.

По состоянию на 24 февраля. в связи заболеваемостью ОРВИ в области были закрыты:

две школы;

семь классов в пяти школах;

восемь классов и групп в школе-интернате;

шесть групп в трех ССУ.

Также за указанную неделю на наличие возбудителей гриппа и ОРВИ лабораторно обследовали 41 человека, провели 438 исследований. По их результатам у двух человек был выявлен парагрипп, у одного - РС-вирусы.

«При тяжелом течении заболевания, при сильном ухудшении общего (например, температура тела более 38 градусов держится более трех дней и снижается) состояния вызовите врача. Оставайтесь дома. Строго следуйте рекомендациям врача», - призвали в Роспотребнадзоре.