 
Общество

Возможность газификации обсудили с местными жителями на встрече в Новоржеве

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На встрече с местными жителями, коллективами районного Дома культуры и кабельного завода обсудили проблему газификации Новоржева: жители ждут возможности подключения газа. Как сообщил депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в своем канале в мессенджере Мах, проект уже подготовлен, сейчас решается вопрос финансирования.

Фотографии: Александр Козловский / Мах

На встрече также присутствовала глава Новоржевского муниципального округа Любовь Трифонова.

Отдельно обсудили состояние водопровода на улице Германа в Новоржеве, где расположены семь многоквартирных домов, школа и детский сад. Из-за изношенных сетей здесь регулярно происходят прорывы. Муниципалитет уже готовил проект ремонта, но заявка на финансирование не прошла. Сейчас рассматриваются другие варианты — в том числе возможность разбить работы на несколько этапов и привлекать средства через разные программы. Как отметил парламентарий, часть работ в перспективе можно будет попробовать провести с использованием механизма ТОС.

Также обсудили потребность в капитальном ремонте Новоржевской средней школы и детского сада на ее базе. Проектно-сметная документация подготовлена за счет муниципалитета, заявки направлены.

Сам районный Дом культуры тоже давно нуждается в капитальном ремонте. Здание 1965 года остается одним из центров общественной и культурной жизни округа, здесь же работает районная библиотека.

На встрече с коллективом кабельного завода говорили в том числе о доступности медицинской помощи и работе скорой. Предприятие стабильно работает, дает Новоржеву рабочие места, а его сотрудники активно участвуют в жизни округа.

 
«По каждому из поднятых вопросов есть своя ситуация и свои возможности решения», — заключил Александр Козловский.

 

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Пресс-портреты

Козловский Александр Николаевич

Козловский Александр Николаевич

Депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»

Трифонова Любовь Мироновна

Трифонова Любовь Мироновна

Глава Новоржевского муниципального округа.

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