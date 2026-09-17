«Календарь памятных дат и праздничных дней Псковской области»: День памяти псковичей, погибших при защите Отечества

Слушайте на волнах «ПЛН FM» (102.6 FM) программу «Календарь памятных дат и праздничных дней Псковской области».

Проект, в котором мы рассказываем вам о днях календаря с особым смыслом для жителей Псковщины, реализуется автономной некоммерческой организацией всестороннего развития молодежи «Сила юности» при поддержке правительства Псковской области.

Завтра в Псковском регионе будет День памяти псковичей, погибших при защите Отечества. Эта дата отмечается ежегодно с 2024 года. Подробнее об истории и значении этого дня слушайте завтра, 18 сентября, в 8.21. Повтор выпуска в 18.17.