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Проект экологического мониторинга рек ПсковГУ оценили на федеральном уровне

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Команда Псковского государственного университета разработала инновационный экспресс-метод для экологического мониторинга рек и озер – следить за их состоянием можно с помощью дрона. Специальный прибор, который устанавливается на летательный аппарат, способен измерять активность микроводорослей с высоты 50 сантиметров. Как сообщили в пресс-службе ПсковГУ, данный проект ученых оценили на федеральном уровне.

Фото: пресс-служба Псковского государственного университета

Как отметили в учебном учреждении, данный проект важен, потому что, если вовремя заметить негативные изменения, можно предотвратить заражение водоема. Благодаря тому, что скрининг проводит техника, а не люди, можно контролировать большие акватории. Свое изобретение ученые представили на конкурсе проектов в рамках программы «От идеи к продукту», который проводит Центр технологического лидерства в партнерстве с Минобрнауки России, Минсельхозом России и Газпромбанком.

Первый этап конкурса собрал больше тысячи заявок со всей России, из которых выбрали 200 лучших, и разработка специалистов из ПсковГУ оказалась среди них. Впереди у проекта псковского вуза борьба за попадание в топ-15 участников и возможность получить финансирование на реализацию.

Над проектом работают доцент Передовой инженерной школы гибридных технологий в станкостроении Союзного государства Павел Мальцев, старший преподаватель ПИШ Максим Иванов, сотрудник кафедры общей биологии и биомедицины Института медицины и экспериментальной биологии Вероника Редина. Ведет команду руководитель Научно-исследовательского центра химико-биологических и медицинских исследований ПсковГУ Тарас Антал. 

Желаем нашей команде успехов и ждем победы!» — заключили в ПсковГУ.

 

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