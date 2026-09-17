В Пскове планируют расширить перечень земель для реализации инициативных проектов

Заседание комитета по правовым вопросам и развитию местного самоуправления Псковской городской Думы состоялось сегодня под председательством Константина Болотина, сообщили Псковской Ленте Новостей в гордуме.

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Депутаты обсудили изменения в порядок определения части территории городского округа «Город Псков», на которой могут реализовываться инициативные проекты. В настоящее время в качестве таких территорий определены земли общего пользования, находящиеся в собственности муниципалитета.





В предложенном проекте указана еще одна категория земель – участки, используемые муниципальными учреждениями (в том числе учреждениями образования, культуры и спорта). «Такой подход обеспечивает широкий охват потенциальных площадок для инициатив граждан», - отметили представители администрации Пскова.

Также члены комитета рассмотрели вопросы об утверждении границ территорий, на которых осуществляются территориальные общественные самоуправления «Коммунальная 10», «Крестовский», «Яна Фабрициуса 7», «Юбилейная 65А», «Октябрьский 16» и «Коммунальная 9».