82 случая присасывания клещей зафиксировали в Псковской области за неделю

82 жителя Псковской области обратились за медицинской помощью после присасывания клещей за неделю, с 7 по 13 сентября. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Псковской области.

Изображение: управление Роспотребнадзора по Псковской области

С начала сезона 2222 человека обратились в медицинские организации Псковской области с жалобами на присасывание клещей. Чаще всего паукообразные нападали на участках по месту жительства в сельских поселениях, дачных товариществах и в лесу.

Топ-5 городов и округов по количеству случаев присасывания клещей:

Псков – 494;

Великие Луки – 381;

Псковский муниципальный округ – 140;

Невельский муниципальный округ – 134;

Опочецкий муниципальный округ – 133.

В лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области и медицинских организаций региона исследовали 2737 клещей: снятых с людей – 2171, из объектов окружающей среды – 566.

Пораженность паукообразных клещевыми инфекциями, представляющими опасность для человека, составила:

клещевым вирусным энцефалитом – 0,09%;

иксодовым клещевым боррелиозом – 28,19%;

моноцитарным эрлихиозом человека – 2,16%;

гранулоцитарным анаплазмозом человека – 1,93%.

Диагностировано два случая клещевого вирусного энцефалита, 24 случая клещевого иксодового боррелиоза, в том числе у шести детей.

В городах Пскове и Великих Луках работают пункты по приему и проведению исследований клещей на предмет их зараженности возбудителями клещевых инфекций.