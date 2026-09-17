82 случая присасывания клещей зафиксировали в Псковской области за неделю

82 жителя Псковской области обратились за медицинской помощью после присасывания клещей за неделю, с 7 по 13 сентября. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Псковской области.
Изображение: управление Роспотребнадзора по Псковской области
С начала сезона 2222 человека обратились в медицинские организации Псковской области с жалобами на присасывание клещей. Чаще всего паукообразные нападали на участках по месту жительства в сельских поселениях, дачных товариществах и в лесу.
Топ-5 городов и округов по количеству случаев присасывания клещей:
- Псков – 494;
- Великие Луки – 381;
- Псковский муниципальный округ – 140;
- Невельский муниципальный округ – 134;
- Опочецкий муниципальный округ – 133.
В лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области и медицинских организаций региона исследовали 2737 клещей: снятых с людей – 2171, из объектов окружающей среды – 566.
Пораженность паукообразных клещевыми инфекциями, представляющими опасность для человека, составила:
- клещевым вирусным энцефалитом – 0,09%;
- иксодовым клещевым боррелиозом – 28,19%;
- моноцитарным эрлихиозом человека – 2,16%;
- гранулоцитарным анаплазмозом человека – 1,93%.
Диагностировано два случая клещевого вирусного энцефалита, 24 случая клещевого иксодового боррелиоза, в том числе у шести детей.
В городах Пскове и Великих Луках работают пункты по приему и проведению исследований клещей на предмет их зараженности возбудителями клещевых инфекций.