 
Общество

За публичное оскорбление судьи в нецензурной форме псковичка получила штраф

0

Псковичка оскорбила судью нецензурными словами сразу после оглашения приговора ее сыну прилюдно, тем самым оскорбив честь и достоинство судьи. Как сообщили в пресс-службе судов Псковской области, гражданка Астраханкина в силу возраста была приговорена к штрафу.

Псковский городской суд постановил приговор в отношении местной жительницы, признанной виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.297 УК РФ.

Суд установил, что Астраханкина, находясь в качестве слушателя по уголовному делу в зале судебных заседаний Псковского городского суда, после оглашения приговора в отношении ее сына, в присутствии секретаря судебного заседания, государственного обвинителя, защитника - адвоката, то есть публично, высказала в адрес председательствующего судьи оскорбительные слова в неприличной и грубой нецензурной форме, которыми унизила честь и достоинство судьи.

В ходе судебного разбирательства подсудимая полностью признала вину, раскаялась в содеянном.

⚖С учетом данных о личности подсудимой, состояния ее здоровья и возраста (67 лет), совокупности смягчающих наказание обстоятельств и отсутствия отягчающих, суд назначил Астраханкиной наказание в виде штрафа.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026