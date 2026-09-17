За публичное оскорбление судьи в нецензурной форме псковичка получила штраф

Псковичка оскорбила судью нецензурными словами сразу после оглашения приговора ее сыну прилюдно, тем самым оскорбив честь и достоинство судьи. Как сообщили в пресс-службе судов Псковской области, гражданка Астраханкина в силу возраста была приговорена к штрафу.

Псковский городской суд постановил приговор в отношении местной жительницы, признанной виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.297 УК РФ.

Суд установил, что Астраханкина, находясь в качестве слушателя по уголовному делу в зале судебных заседаний Псковского городского суда, после оглашения приговора в отношении ее сына, в присутствии секретаря судебного заседания, государственного обвинителя, защитника - адвоката, то есть публично, высказала в адрес председательствующего судьи оскорбительные слова в неприличной и грубой нецензурной форме, которыми унизила честь и достоинство судьи.

В ходе судебного разбирательства подсудимая полностью признала вину, раскаялась в содеянном.

С учетом данных о личности подсудимой, состояния ее здоровья и возраста (67 лет), совокупности смягчающих наказание обстоятельств и отсутствия отягчающих, суд назначил Астраханкиной наказание в виде штрафа.