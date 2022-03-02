Общество

«Партизанский обоз» отправится из Псковской области в Ленинградскую 5 марта

«Партизанский обоз» на лыжах и технике выдвинется из Псковской области в 80-ю годовщину отправки первого обоза с продовольствием в Ленинград. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе «Поискового движения России».

Военно-патриотический маршрут «Дорогами памяти и поиска» пройдут поисковики, общественники и активисты. В 11:00 5 марта они выедут из деревни Нивки Дедовичского района, пройдут через Рдейские болота до деревни Белебелка Новгородской области.

Также в этот день в поселке Дедовичи пройдет фестиваль патриотической песни с участием вокалистов трех регионов и откроется передвижная выставка «Поисковой экспедиции "Долина"», посвященная партизанскому движению на территории Ленинградской области, добавили в организации.

«Весь Советский Союз знал о бедственном положении блокадного Ленинграда, но именно из партизанского края, окруженного со всех сторон врагами, был отправлен первый продовольственный обоз в голодающий Ленинград. Труден был многокилометровый путь. Люди и лошади проваливались в сугробы, немецкие самолёты обстреливали обоз зажигательными боеприпасами. Но продовольствие доставили без потерь», – напомнили организаторы мероприятия.

Общероссийское общественное движение по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» является самой крупной организацией, занимающейся полевой и архивной поисковой работой. Движение было создано в апреле 2013 года, оно объединяет более 45 тысяч поисковиков всех возрастов в составе более полутора тысяч поисковых отрядов.

Региональные отделения движения открыты в 83 субъектах Федерации. За восемь лет работы движения, его участники подняли останки более 195 тысяч советских солдат и офицеров, установили более 25 тысяч имен и судеб защитников Отечества, говорится в сообщении.