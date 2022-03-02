Общество

Сотрудники IT-компаний в России получат отсрочку от армии и льготную ипотеку

На заседании правительства РФ премьер Михаил Мишустин рассказал о новых мерах поддержки IT-отрасли. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале правительства России.





Так, налоговые преференции будут распространены на разработчиков мобильных приложений и организации, занимающиеся реализацией, установкой и тестированием отечественных решений. При этом на три года все IT-компании освободят от оплаты налога на прибыль и проверок контрольными органами. Им предоставят льготные кредиты на выгодных условиях – по ставке, не превышающей 3%.



Помимо этого, сотрудники IT-компаний смогут оформить льготную ипотеку и получить отсрочку от призыва на военную службу на время их работы в российских компаниях. Правительство расширит программу предоставления грантов на создание отечественных решений.



Глава правительства поручил Министерству цифрового развития оперативно подготовить все необходимые документы, чтобы компании как можно скорее смогли воспользоваться новыми мерами поддержки.