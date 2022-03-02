Общество

Воспитанников школ-интернатов в Пскове обучили оказывать первую медпомощь

Очередной обучающий мастер-класс для воспитанников Порховской школы-интерната и Красногородской школы-интерната «Агрошкола» прошел в Пскове 1 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил организатор мероприятия - областное отделение Российского детского фонда.

Фото здесь и далее: Псковское областное отделение Российского детского фонда

Мастер-класс включал в себя две части: мероприятие, проведенное Всероссийским студенческим корпусом спасателей, и беседу с преподавателем Псковского агротехнического колледжа.

В первой части мастер-класса для ребят провели показательные учения. Студенты-спасатели ВСКС продемонстрировали действия при ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия, а также при тушении автомобиля. Выступление сопровождалось подробным комментарием командира отделения 1-ого отдельного пожарного поста Александра Григорьева.

После этого для ребят организовали три образовательные точки: по оказанию первой медпомощи; по транспортировке пострадавшего; по работе с боевой одеждой пожарного.

На этом мероприятие для детей не закончилось. Они встретились с заведующей методическим отделом Ольгой Ефимовой. Она рассказала о возможностях, которые Псковский агротехнический колледж и его филиалы предлагают своим будущим студентам. «Ольга Валерьевна подробно поведала про условия поступления, студенческой жизни и возможных направлениях обучения», - заметили в отделении фонда.

«Коллектив детского фонда сердечно благодарит руководителя РО ВСКС Псковской области Игоря Ежова за всестороннюю помощь в организации и проведении мастер-класса для ребят, а также Ефимову Ольгу Валерьевну за подробную беседу и глубокий рассказ о жизни и учебном процессе абитуриентов и студентов Псковского агротехнического колледжа», - добавили в детском фонде и отметили, что проект «Навигатор в мире профессий» реализуют при поддержке Фонда президентских грантов.